Italia-Germania | oggi il cancelliere tedesco a Roma Scholz sui migranti | “Non lasciare l’Italia da sola”

L'ha fatto registrare una crescita dello 0,6%. Per lainvece - 0,3%. . 8 giugno 2023Migranti: Scholz: 'Non possiamo lasciare sola l'' 'Le relazioni trasono strette, basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano'. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al ...I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e dal Mondo Il foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni OPPURE

Ecco le prove che l'Euro fu voluto da Francia e Germania per controllare l'Italia Radio Radio

Nel primo trimestre dell'anno, il Pil nei 20 Paesi dell'Eurozona è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Nell'insieme dell'Ue si è invece registrato un aumento dello 0,1%. Lo rende no ...L’apertura sui migranti del tedesco Scholz, la possibilità dell’invio di truppe Nato in Ucraina, aerei cinesi su Taiwan, lo stop ai cinesi in Pirelli. I fatti ...