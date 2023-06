Isola Sacra Festa di Maria Stella Maris a Fiumicino | il programma completo

(Di giovedì 8 giugno 2023)– E’ tutto pronto per laPatronale della Parrocchiadi-Lido del Faro, che torna dopo tre anni e l’emergenza pandemica. Dal 14 al 18 giugno, secondo iltracciato dal parroco P.Sergio De Angelis e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti di devozione alla Madonnae cinque serate di spettacoli caratterizzeranno l’evento. “Con tanta gioia ed entusiasmo, iniziamo di nuovo i festeggiamenti in onore della Verginedel mare – sottolinea p. Sergio -. L’augurio più bello che sia un momento intenso di vita comunitaria vissuto nel nome del Signore sotto la protezione di Sua Madre. Con entusiasmo, sono tornato adopo tanto tempo e con gioia incontro ...

Isola Sacra Festa di Maria Stella Maris a Fiumicino: il programma ... Il Faro online

