(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 sulla Fondovalle Trigno, statale 650. Nellotraè morto un trentenne di Frosolone (), altre tre persone sono rimaste ferite. Il giovane viaggiava su una Opel Corsa, distrutta nell’impatto contro un Fiat Ducato e una Jeep Renegade. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, le due vetture viaggiavano in direzionementre il furgone andava verso San Salvo, in provincia di Chieti. Sul posto i carabinieri di Fresagrandinaria (Ch), i vigili del fuoco di Vasto (Ch) e operatori del 118 con diverse ambulanze. L'articolo proviene da Italia Sera.

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 sulla Fondovalle Trigno, statale 650. Nellotra auto è morto un trentenne di Frosolone (), altre tre persone sono rimaste ferite. Il giovane viaggiava su una Opel Corsa, distrutta nell'impatto contro un Fiat Ducato e una Jeep ...In base alle prime informazioni al chilometro 67,900, in direzione di, si sarebbe verificato lo scontro tra due auto e un furgone. Nel terribileavrebbe perso la vita un 30enne ...Lentella. Un trentenne di Frosolone () è morto oggi pomeriggio lungo la statale 650, la cosiddetta Fondovalle Trigno, all'altezza del Comune di Lentella, nello scontro fra la sua auto, una Opel Corsa, un pulmino Ducato per ...

Isernia, schianto tra tre auto: muore 30enne Adnkronos

(Adnkronos) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 sulla Fondovalle Trigno, statale 650. Nello schianto tra auto è morto un trentenne di Frosolone (Isernia), altre tre persone sono ...Altro incidente stradale mortale oggi, 8 giugno. Un giovane di 30 anni residente a Frosolone, provincia di Isernia, è la vittima dello schianto avvenuto sulla Statale 650 Fondovalle Trigno, al confine ...