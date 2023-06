Inzaghi recupera anche Correa | oggi il volo per Istanbul | domani la vigilia | Inter in clima finale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Direzione. Non più solo con la testa e i pensieri, che da giorni hanno le sembianze di Pep Guardiola e del suo Mster City. L'è pronta a lasciare l'Italia per dirigersi in blocco in ...

La vigilia Domani per l'Inter sarà giornata di impegni di vigilia, con una seduta prevista di mattina e la rifinitura pomeridiana, che verrà svolta dopo la conferenza stampa diprogrammata ...Perché da qualche settimanal'ha chiamato a sostituire l'infortunato Brozovic come regista, ...stato eletto altre due volte MVP (nello 0 a 0 contro il Porto è anche il giocatore che...Commenta per primo Buona notizia per l'Inter in vista della finale di Champions League di sabato sera a Istanbul contro il Manchester City. SimoneHenrikh Mkhitaryan, che oggi si è allenato in gruppo. Il centrocampista armeno ex Roma dovrebbe comunque partire dalla panchina, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in campo dall'...

Inter, Inzaghi recupera Correa: tutti disponibili per la finale Sportitalia

La notizia è il recupero di Joaquin Correa, che ha svolto il lavoro con i compagni: Simone Inzaghi avrà dunque tutta la rosa a disposizione, Mkhitaryan compreso. L’armeno proverà fino all’ultimo a ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come La rassegna stampa dei principali giornali sportivi italiani dell'8 giugno 2023.