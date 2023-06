Investimento in centro a Bergamo | ferita una donna

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 giugno 2023). Unin. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì, alle 20.14, precisamente in Piazzale Marconi. Coinvolta nell’incidente una giovanedi 42 anni che è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. La, che non è in pericolo di vita, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla figlia quando è stata urtata da una macchina che da via Bonomelli svoltava verso sinistra. Nella manovra il conducente non si è accorto della presenza delle due donne e ha finito con il colpire la mamma che è stata portata al Papa Giovanni per accertamenti. Sul posto, per i rilievi del caso, le volanti della Questura di