...Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte con il cancelliere tedesco... aveva detto Scholz, in un'al Corriere della Sera . "La Germania è particolarmente colpita ...Il Cancelliere tedescoScholz e' arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier ...con la presidente del Consiglio e picchetto d'onore nel cortile della sede del governo In una...Ore 12.44 Scholz a Palazzo Chigi Il Cancelliere tedescoScholz e' arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Stretta di ... In unaal "Corriere della Sera" ...

Intervista a Olaf Scholz: «Sui migranti l'Italia non può essere lasciata sola. La stabilità fiscale va difesa» Corriere della Sera

La premier e il cancelliere tedesco tengono un punto stampa da Palazzo Chigi dopo il vertice di questa mattina ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco è stato accolto a Palazzo Chigi dal ...