Inter | recupero pezzi contro il Manchester City | novità su Correa ? TS

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo Mkhitaryan, Simone Inzaghi ha recuperato anche Joaquinche oggi svolgerà l’o allenamento previsto con i compagni prima di partire per Istanbul. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport.? Secondo le ultime di casa, date dall’edizione odierna di Tuttosport, dopo Mkhitaryan (vedi articolo) è stato recuperato da Simone Inzaghi anche Joaquin. L’attaccante argentino svolgerà oggi il primo allenamentoo in gruppo, poi la squadra partirà alla volta di Istanbul (vedi articolo). Ieri ha infatti svolto la prima parte di allenamento con i compagni e ha poi terminato a parte con una seduta personalizzata. Andrà in panchina per la finale dell’il. Fonte: ...

I viola, dopo la Coppa Italia con l', perdono anche il trofeo europeo. Nella ripresa, un ... Al 4' di, cross di Dodo da destra e colpo di testa di Bonaventura che colpisce il palo, sulla ...40' ultimi cinque minuti,escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'... Adesso tocca a noi in una finale complicata e poi ci sarà l'. Il calcio italiano con tre ...col resto dei compagni e dunque sarà un'arma in più per l'di Inzaghi, in vista dell'... Al momento sembra favorito comunque Brozovic sull'armeno, con il croato che Possibileanche per ...

Inter-Manchester City, Mkhitaryan verso il recupero: le news sulla formazione Sky Sport

Progettisti del master post laurea di Bologna con la partnership dello studio Snohetta dovranno ripensare un sito dimenticato a Fantiscritti attraverso un progetto di sostenibilità .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.09 Dopo le sconfitte in finale ...