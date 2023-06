Inter | Champions nel mirino | un regalo dalla società

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 giugno 2023) Manca ormai davvero pochissimo all’atto finale dellaLeague 2022-23 tra Manchester City e, gara che si giocherà a Istanbul, all’Ataturk Stadium, sabato 10 giugno. Una sfida storica e dai mille e più significati per i Citizens allenati da Pep Guardiola e i nerazzurri di Simone Inzaghi, col tecnico piacentino che può registrare l’ennesimo record di una carriera in panchina condita da tanti successi. Ed è inevitabile che nella settimana che precede il match, nei giorni e nelle ore precedenti, la testa è rivolta alla gara in Turchia, con l’che ha promesso un premio di tutto rispetto a i suoi giocatori per motivarli ancora di più per la finale diLeague. IldellaUna motivazione in più? Forse sì, anche se di extra di sicuro una finale di ...