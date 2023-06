(Di giovedì 8 giugno 2023) Allerta in Ucraina per le mine smosse dall’acqua dopo l’esplosione della diga di Kachovka, jet militari cinesi sorvolano Taiwan, Mike Pence si candida alle presidenziali statunitensi, l’Australia vieta i simboli nazisti. Leggi

l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha riferito che 'sono in corso lavori ...garantire che abbia la massima quantità di acqua necessaria per raffreddare i suoi reattori......è quello di rendere il Fisco più leggero con procedure più snelle ed una maggiore equità..., però, la flat tax incrementale vien prevista fin da subito per andare a detassare quel che è ...emergono dettagli sul patrimonio . Nei conti bancari, Marella Caracciolo , vedova dell'... Donna Marella, mortafebbraio 2019, sedici anni dopo il marito Gianni Agnelli, ha lasciato tutto ai ...

Intanto nel mondo Internazionale

Nessuna ferita o segno di violenza sul cadavere di Marco Conforti: prende piede l'ipotesi dell'overdose e che nel baule ci sia entrato da solo ...Continuano i lavori per la riapertura alla vendita dell'Ipercoop che si trova nel Centro commerciale Lungo Serio di Cesena, danneggiato dall'alluvione, ma intanto da sabato 10 giugno riapre un ufficio ...