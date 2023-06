Insulta gay | ' ti ammazzo' | sui social il video di denuncia

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Gay di m.., guarda come ti" urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di Pavia, in unpostato dalla vittima su Instagram. "Oggi ho deciso di fare un giro a ...

Gay di m.., guarda come ti ammazzo" urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di Pavia, in un video postato dalla vittima su Instagram. "Oggi ho deciso di fare un giro a ... dopo che il governatore del Lazio Rocca, di FdI, ha ritirato il patrocinio al Pride, è preoccupata: 'Come siamo arrivati ad avere un governo di ultra destra Senza accorgerci', ragiona la ...

Un uomo, visibilmente alterato, uscendo dal sottopasso della stazione, urla ai due fidanzati: "Gay! Femmina, femminuccia, vatti a mettere la minigonna e vai a casa, finocchio di m" e ancora "Gay di m, ..."Gay di m.., guarda come ti ammazzo" urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di Pavia, in un video postato dalla vittima su Instagram. (ANSA) ...