Instagram è il social preferito dai pedofili per contenuti sessuali e l’algoritmo li aiuta – L’inchiesta del Wsj

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 giugno 2023)è ilpiù utilizzato dalle reti diper promuovere e vendereche mostrano violenzesu minori. A rivelarlo è un’inchiesta del Wall Street Journal e dei ricercatori della Stanford University e dell’Università del Massachusetts Amherst. Che su internet circolanopedopornografici è cosa nota. Ma la piattaforma di Meta li promuove tramite i suoi algoritmi: «è attualmente la piattaforma più importante per queste reti a causa di funzionalità come algoritmi di raccomandazione deie di messaggistica cheno i venditori a connettersi con gli acquirenti», spiegano gli studiosi. E hanno scoperto come alcune pagine propongono determinati listini di prezzi per video di ...