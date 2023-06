Insieme al principe Harry dal 2004 al 2010 | la giovane sudafricana è tornata al centro dell' attenzione Scopri il perché su Amica it

Leggi su amica

(Di giovedì 8 giugno 2023) Chelsy Davy è unae storiche ex fidanzate del. Forse la più famosa. I due sono statidalale si sono lasciati, secondo il duca, a causa’invasione dei media nelle loro vite (foto Getty) Chelsy Davy. Era tanto che non si parlava di lei.’affascinante ragazzache stregò ilnel pienoa sua giovinezza. Era ilquando i due si misero. Ilquando si lasciarono, con non poco tormento (fu lei ad annunciarlo su Facebook). Rimasero in buoni rapporti, pur rifacendosi entrambi una vita. Oggi, dopo anni di silenzio, si torna a parlare di loro. Chelsey ...