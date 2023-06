Innamorati di Tommaso Baldanzi

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Guarda come so’ giovani che je piace giocà a pallone ha detto qualcuno nelle vicinanze mentre guardavo i quarti di finale dei Mondiali Under 20 tra Italia e Colombia. Era una sensazione ineludibile, quella spensieratezza e insieme quell’ambizione nel voler toccare il pallone della Nazionale di Carmine Nunziata, e forse è stata proprio l’energia con cui queste due forze insieme sono uscite dal televisore a produrre questa frase, il modo migliore per verbalizzarle, o almeno credo. Poco prima di quella partita il numero 10 di questa squadra allegra,, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport l’aveva posta in termini simili. «Ci divertiamo e siamo felici di mostrarlo», aveva detto, e solo in un secondo momento aveva fatto seguire a questa frase un ammonimento da adulto, come a voler dimostrare di averlo interiorizzato, quell’ammonimento, ...