Indiana Jones 5 e gli altri 9 film da vedere sul grande schermo questo mese

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un giugno ricco didaal cinema e di blockbuster. Dal nuovo Transformes al cartoon della Pixar Elemental, presentato in anteprima a Cannes. Da Spider-Man: Across The Spider-Verse all’ultimocon Harrison Ford che magicamente ringiovanisce nei primi venti minuti del. Uno sballo. C’è anche il supereroe The Flash che approda in sala e che per salvare il mondo dalla minaccia di Zod dovrà chiedere aiuto a un Batman interpretato da Michael Keaton. Idaal cinema a giugno Spider-Man: Across The Spider-Verse, dal 1° giugno Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga animata Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, Spider-Man viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di ...