Per il 66,1% degli intervistati la segretaria Pd 'si confermaidee forti al di là della patina di nuovo'. Le scelte politiche della leader non incontrano neanche il consenso di ...La disfatta del centrosinistra ha già aperto alcune riflessioni sulla leadership di Elly Schlein: per il 66,1% degli intervistati la segretaria Pd ' si confermaidee forti al di ...Per Elly Schlein si mette male. A poco più di tre mesi dalle Primarie, la leader del Partito democratico non convince. Gli italiani non lo hanno dimostrato solo alle amministrative, ma anche nell'...

"Inconsistente e senza idee". Il sondaggio che gela la Schlein ilGiornale.it

Un recente sondaggio non lascia alcun dubbio relativo ai giudizi sulla debacle del Partito Democratico nonostante la tanto gonfiata nuova leadership al Nazareno ...Sondaggi Tp. Per oltre 6 intervistati su 10 esito amministrative è una "dura sconfitta per il centrosinistra, sempre più lontano dal sentire del popolo".