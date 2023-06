... dai voucher agli incentivi: le misure del decreto lavoro Domande anche ai Caf Un emendamento al decreto prevede che le domande per l'assegno dipotranno essere presentate 'anche ...... dignità e autostima, dall'altro è un valore per la collettività e un'esigenza diper le ... riconosciuta disabile eda una commissione Asl/inps, iscritta nelle liste del ...... creare spazio al lavoro puntando su innovazione, ricerca,e formazione. D'altronde ... Un dato preoccupante, così come anche chi è "" rinunci per motivi diversi a entrare nel mondo ...

Inclusione, occupabile con figli under 14 non può rifiutare un "contratto" entro 80 km | Smart working prorogato per fragili e genitori nel privato TGCOM

Il beneficiario dell'assegno di inclusione con i figli under 14 deve accettare, non può rifiutare, un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km di distanza o se raggiungibile in due ore co ...Importanti novità per i beneficiari dell’assegno di inclusione o, quantomeno, per una parte di essi. Quest’ultimi, infatti, con figli under 14 a carico, dovranno accettare e non potranno rifiutare ...