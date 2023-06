Incidenti sul lavoro | due operai morti in Calabria

(Di giovedì 8 giugno 2023) CATANZARO (ITALPRESS) – Duemortali suloggi in. Uno di 40 anni ha perso la vita in un capannone industriale a San Lorenzo del Vallo in provincia di Cosenza. L’uomo è deceduto dopo una caduta all’interno di un’azienda che produce carrelli elevatori. Lascia la moglie e 3 figli.L’altroo è morto a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di un 54enne, caduto da un’altezza oltre 3 metri. “Ancora una giornata triste per la. Siamo vicini alle famiglie dei duea San Lorenzo del Vallo e Gerocarne nell’ennesimo incidente sulesprimendo loro la nostra solidarietà. Tragedie come queste non dovrebbero mai avvenire, eppure da gennaio ad oggi in ...

Incidenti sul lavoro: due operai morti in poche ore Today.it

