Incidente sul lavoro a Gerocarne | muore un 54enne caduto da un' altezza di tre metri

Gravelavoro questa mattina a Busca, nel cuneese. Per cause ancora da accertare un operaio 59enne è rimasto gravemente ferito e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei ...... in territorio transalpino, dopo una caduta di 600 metriversante Nord dell'Aiguille Verte (4.122 metri). L'è avvenuto mercoledì mattina, mentre il giovane affrontava il couloir Cordier,......sito dell'Aiea. "Ora più che mai, la presenza rafforzata dell'Aiea presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia è di vitale importanza per contribuire a prevenire il pericolo di un...

Cuneo, grave incidente sul lavoro a Busca: morto operaio Adnkronos

Incidente sul luogo di lavoro a Brusca in provincia di Cuneo: un operaio è morto travolto da un sacco di zucchero ...Uno sciatore francese di 21 anni è morto sul versante Nord del massiccio del Monte Bianco, in territorio transalpino, dopo una caduta di 600 metri sul versante Nord dell'Aiguille Verte (4.122 metri).