Incidente all’asilo | Lavinia è in coma da 6 anni Il legale | ci hanno offerto un euro di risarcimento danni

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non riescono ancora ad avere giustizia i genitori diMontebove, la bimba che, nel 2018, quando aveva 16 mesi, venne investita mentre gattonava nel parcheggio dell'asilo nido "La Fattoria di Mamma Cocca" a Velletri, in provincia di Roma, da una macchina guidata da Chiara Colonnelli, madre di una bimba che frequentava la struttura. Da allora, che oggi ha 6, è in stato vegetativo. Il prossimo 19 giugno nel Tribunale di Velletri ci sarà la tredicesima udienza del processo di primo grado in cui sono imputate la maestra Francesca Rocca, accusata di lesioni colpose gravissime e abbandono di minore, e la mamma alla guida dell'auto Chiara Colonnelli, accusata di lesioni gravissime.