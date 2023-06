Incendi in Canada | ecco com' è l' aria a New York | scena apocalittica

(Di giovedì 8 giugno 2023) Fiamme ed enormi nubi si alzano dalla foresta intorno al Centennial lake, in Ontario,. L'o sta andando avanti da alcuni giorni, nonostante l'intervento massiccio di squadre di Vigili del Fuoco e l'uso diir. Queste immagini arrivano da Ottawa, la città è immersa in una nuvola di fumo. Ma l'o è così violento che si è spinto molto più in là. Questo è lo skyline di New, evidentemente immerso in una innaturale bruma. Queste altre immagini invece arrivano da Mirtle Beach, in South Carolina, a oltre 1.600 chilometri dal rogo e mostrano un sole rosso che sorge nel mezzo di un orizzonte particolarmente nebuloso, una delle ultime eco del fumo canadese.

Glidivampati innei giorni scorsi hanno generato una nube di fumo e cenere che ha raggiunto anche New York tingendo il cielo di arancio e rendendo l 'aria irrespirabile . La nube ha ......tutte le attività all'aperto Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di ''emergenza'' dopo che l'aria della città è diventata ''malsana'' a causa degliin. Sono ...Una coltre grigia avvolge New York. Il fumo e le ceneri deglidivampati inhanno raggiunto la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, dove l'allerta per la qualità dell'aria è scattata per 100 milioni di americani. L'emergenza è ...

(Adnkronos) – Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di ”emergenza” dopo che l’aria della città è diventata ”malsana” a causa degli incendi in Canada. Sono scattati allarmi per ...(LaPresse) Il Canada sta affrontando una serie di intensi incendi selvaggi che si sono diffusi dalle province occidentali al Quebec, con centinaia di boschi in fiamme. Il vento ha trasportato il fumo ...