Incendi in Canada | così la coltre di fumo e cenere cancella lo skyline di New York in poche ore | il video in timelapse

Una coltre grigia avvolge New York. Il fumo e le ceneri deglidivampati inhanno raggiunto la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, dove l'allerta per la qualità dell'aria è scattata per 100 milioni di americani. L'emergenza è ...Gliin. Cos'è 'Prima Facie' . I problemi respiratori. L'attrice Jodie Comer era impegnata Golden Theatre di Brodway per lo spettacolo 'Prima Facie', quando, a 10 minuti dall'inizio, ...Oggi la Grande Mela si presenta così, coperta dal fumo proveniente dalsconvolto dagli, con il sindaco Eric Adams che parla di un 'evento senza precedenti', e il governo che raccomanda prudenza invitando i cittadini al ritorno dell'uso delle mascherine

Il Canada sta lottando per spegnere centinaia di incendi e intanto i fumi si stanno spargendo negli Stati vicini fino ad arrivare a New York.