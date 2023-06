Incendi in Canada | avvisi sulla qualità dell’aria negli USA

(Di giovedì 8 giugno 2023) A causa degliinsono stati emessiUSA. Pennsylvania, New York, New Jersey e Connecticut hanno registrato un indice dia livello “malsano”. Finora, insono stati registrati 2.293che hanno bruciato circa 3,8 milioni di ettari di terreno. Attualmente sono in corso 414

...solidarietà di Biden 'Il presidente ha parlato oggi con il primo ministro canadese Trudeau per offrire ulteriore supporto per rispondere ai devastanti e storiciche stanno bruciando in'...Una coltre grigia avvolge New York. Il fumo e le ceneri deglidivampati inraggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, dove l'allerta per la qualit dell'aria scattata per 100 milioni di americani. L'emergenza acuta a ...Glidivampati innei giorni scorsi hanno generato una nube di fumo e cenere che ha raggiunto anche New York tingendo il cielo di arancio e rendendo l 'aria irrespirabile . La nube ha ...

Gli incendi del Canada stanno facendo arrivare una densa coltre di fumo su tutti gli stati del Nord Est degli Usa: i livelli din inquinamento sono tali che ormai si parla di emergenza e la situazione ...I territori più colpiti sono quelli del Quebec. Gli effeti del fumo, che hanno colorato d'arancione il cielo, sono arrivati anche a NewYork e in altre zone degli Stati Uniti ...