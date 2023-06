Incendi in Canada | allarme inquinamento per 110 milioni di americani A New York e Washington tornano le mascherine

La morsa di fumo e cenere non molla la presa sugli stati nord orientali degli Stati Uniti. Da New York a Washington i livelli di inquinamento dovuti agliinrestano elevati, con la qualità dell'aria bollata come 'malsana' e il susseguirsi di appelli a restare in casa o indossare le mascherine N95 se proprio è necessario svolgere attività ...La foschia che si è abbattuta su New York e sugli stati orientali degli Stati Uniti in seguito agliindurerà probabilmente fino a martedì. E' la previsione del Us Weather Prediction Center, secondo quanto riportato dai media americani. Il fumo e la cenere continueranno ad avere un ...... che svolgano attività al chiuso , in quanto non è possibile svolgerle all'aperto; c'è lo stato di emergenza per l' aria irrespirabile , si spera che i canadair riescano a fermare i numerosi...

Incendi in Canada, fumo e cenere avvolgono New York: in città tornano le mascherine TGCOM

