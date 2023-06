Imprese | Rauso Sogei | “Coerenza e competenza sono le parole magiche della comunicazione”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Nellain azienda le. Quando si fa, infatti, non si può dire una cosa che poi non si fa. Bisogna poi abilitare le persone a comunicare tra loro”. A dirlo Fabrizio, direttore people, organization & digital experience– Società generale d’informatica, intervenendo al ForumItaliana presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.“Il nostro ‘purpose’ – fa notare – è di semplificare la vita di noi cittadini. E’ il nostro valore autentico, è ciò che mettiamo al serviziocomunità e che tiene conto delle esigenze e necessità delle persone: semplifichiamo la fruibilità dei ...

A dirlo Fabrizio, direttore people, organization & digital experience Sogei - Società generale d'informatica, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a ...A dirlo Fabrizio, direttore people, organization & digital experience Sogei - Società generale d'informatica, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a ...

Imprese, Rauso (Sogei): "Coerenza e competenza sono le parole ... Il Dubbio

(Adnkronos) - "Nella comunicazione in azienda le parole magiche sono coerenza e competenza. Quando si fa comunicazione, infatti, non si può dire una cosa che poi non si fa. Bisogna poi abilitare le pe ...