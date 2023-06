Impagnatiello | la criminologa Bruzzone | “Quel figlio andava ucciso per continuare nella sua vita dalla single” - ESCLUSIVA

(Di giovedì 8 giugno 2023), auto di lusso, bar fashion e l’arte di sedurre. È questa lache piaceva ad Alessandro, il 30enne reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. E’ questo il parere della psicologa eforense Roberta, intervistata in e

Si continua a indagare sull'omicidio di Giulia Tramontano ed emergono sempre più dubbi intorno alla figura di Sabrina Paulis, la madre dell'ex compagno della ragazza uccisa, Alessandro Impagnatiello.Alessandro Impagnatiello avrebbe pianificato l'omicidio della fidanzata incinta di 7 mesi Giulia Tramontano almeno qualche giorno prima di sabato 27 maggio, quando l'ha uccisa a coltellate.