Il West Ham ha vinto facendo il meno possibile

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo il fischio finale, Vincenzo Italiano parla coi suoi giocatori. Sembra non riuscire a staccarsi dalla partita, gli spiega qualcosa – indicazioni tattiche su qualche azione, probabilmente – come se dovessero continuare a giocare. Loro, invece, come dirà Biraghi qualche minuto più tardi sono «morti dentro». Si portano addosso la beffa finale, atroce, il gol di Bowen arrivato quando mancavano 16 secondi allo scoccare del novantesimo, un gol che sembra uscito dal niente in una partita indirizzata verso i supplementari. L’azione decisiva Di quell’azione si parlerà per giorni, a Firenze e non solo. Saranno i 13 secondi con cui giudicheremo la stagione dei viola e, soprattutto, l’ortodossia di Italiano. Allora vale la pena andare a vederli subito: su una rimessa dal fondo Terracciano calcia lungo, la difesa sale, Aguerd allontana il pericolo di testa, il pallone arriva dalle parti di ...