Il Volley Bergamo 1991 conferma la diagonale | avanti con Gennari e Lorrayna

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 giugno 2023). Viaggia sulla rotta Italia-Brasile lache ha saputo stupire nella stagione appena conclusa e che si prepara arsi in quella che verrà: GiuliaMarys Da Silva saranno ancora il fulcro del gioco del. L’opposto brasiliano e la palleggiatrice romana, la prima esordiente nel campionato italiano, la seconda al debutto da titolare in A1 solo un anno fa, sono state pedine determinanti nella loro sorprendete prima annata in rossoblù. E le loro conferme portano un carico di certezze, di punti e di abili e fantasiose gestioni del gioco di squadra. “Credo che sarà una stagione incredibile, con tante sfide e traguardi” confidadal ritiro della Nazionale brasiliana con cui ...