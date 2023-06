Il video dell' orrore | cosa ha fatto Impagnatiello un attimo dopo il massacro | Guarda

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un frame di unmostra l'atrocità con cui è stata uccisa Giulia Tramontano. Spuntano infatti su Telelombardia, in una clip che sarà mandata in onda nel programma "Iceberg", le immagini di Alessandromentre pulisce il sanguea povera Giuliail delitto.è chinato e con una spugna gialla le macchie del sangue presenti vicino ai box, alla fine di una rampa di scale. Ilrisale al pomeriggio del 30 maggio, quando ancora si cerca Giulia Tramontano. E sono state proprio le macchie di sangue rinvenute con il luminol a incastrare il mostro di Senago. Intanto gli investigatori stanno cercando di capire quale possa essere stata l'esatta dinamica del delitto. Secondo le prime ricostruzioni, nell'attesa'autopsia che si terrà ...

Prima di arrivare a questo, uno step intermedio potrebbe essere la Ue, che potrebbe soddisfare le richieste'Ucraina senza urtare, in maniera marcata, la suscettibilità della Federazione". Lo ha ...Roma, 08 giugno 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie il Presidente'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, a Palazzo Chigi. Il Presidente'Uzbekistan ha portato in dono a Giorgia Meloni un mazzo di fiori rosa e lilla. / Palazzo Chigi'Le autorità'aviazione civile devono anche consigliare ai piloti di evitare di volare vicino alla cima del vulcano, poiché le ceneri di un'eruzione improvvisa possono essere pericolose per gli ...

Salone Nautico Venezia: il video dell'edizione 2023 - Curiosità Agenzia ANSA

Marc quindi si sente al massimo e pronto a lottare per la vittoria. La sua ossessione. Ora e per il futuro. Gli mostrano un video in cui si vede Jorge Lorenzo che lo ha ipotizzato in Ducati, dal 2025 ...Giuseppe Rippa parla dell’assenza dell’assetto idrogeologico nell’agenda del quadro politico italiano.. - Assetto idrogeologico: il grande assente. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa ...