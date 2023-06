Secondo il quotidiano La Nuoval'esterno sinistro, rientrerebbe nei piani di Alberto Gilardino e potrebbe essere acquisito definitivamente. Il giocatore del Suriname potrebbe dunque restare, ......dell'Ufficio del turismo di Parigi - conclude il cofondatore del gruppo Evok - e so cosadire. La limitazione dei flussi aiuterebbe la città, è un'opportunità per proteggerla.non è una ...Con il primo, in modo letterale, sifar riferimento al velo opaco caduto sull'epoca coloniale ... Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di. Il primo interviene nello spazio ...

Il Venezia vuol cedere Haps: il Genoa valuta l'acquisto ... Pianetagenoa1893.net

La città creativa protagonista alla Biennale di Venezia. Lo ha annunciato Maura Crudeli, di recente nominata dalla sindaca Serena Arrighi responsabile della città creativa Unesco, che ha illustrato pr ...VENEZIA - Là dove c’era la stanza del presidente della Camera di commercio ora c’è una suite con un letto king size, una sala da bagno enorme e opere ...