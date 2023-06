Il rischio di malattia di Alzheimer aumenta con l’eccessivo consumo di zucchero?

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ladie il diabete di tipo 2: l’associazione svelata e le implicazioni metaboliche Ladirientra tra le varie forme di demenza. E’ unaneurodegenerativa che si presenta con un’alterazione delle funzioni cognitive ed il progressivo interessamento della memoria e della capacità di parlare. Oltre a queste manifestazioni i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Morbo di: 6 aspetti dellaspesso sottovalutati Nessun vaccino funzionerà come per magia contro il Coronavirus Vaccino Covid-19, i ricercatori sono i veri eroi: “4 anni di lavoro in uno” Promettente Trattamento per la sclerosi Multipla Cancro al seno recidiva: ...