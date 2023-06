Il regalo più surreale per Spalletti nel suo addio al Napoli

(Di giovedì 8 giugno 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 06/08/2023 In onda alle 15:06 CEST Gli ultras del club hanno restituito il volante della sua Fiat Panda, rubata nel 2021saluta il club partenopeo dopo aver vinto uno storico scudetto Lucianoha cessato di essere l’allenatore deldopo la conquista della Serie A del campionato italianostorico ‘scudetto’ per l’ente partenopeo. Nell’arrivederci sono tanti gli omaggi e i regali che l’allenatore ha ricevuto, ma senza dubbio ce n’è uno che raggiunge tutti i livelli del surrealismoAnche se stiamo parlando die tutto è possibile alle pendici del Vesuvio. Dobbiamo tornare all’anno 2021, quando fu rubato l’utilitaria del tecnico, una Fiat Panda. In quel ...

Miguel Herran, ovvero Rio de 'La Casa di Carta' diventa papà. L'attore lo ha annunciato pubblicando una serie di scatti su Instagram: 'Mi ha fatto ilgrande della mia vita', scrive, menzionando la compagna Celia Pedraza, in dolce attesa del loro primo bebè. 'Non sappiamo ancora niente, solo che è tutto perfetto'. Noto al grande pubblico ...... eppure se ilè troppo costoso si rischia di sfociare nell' illegalità . Ed è per questo che semprespesso dirigenti scolastici intervengono per monitorare la situazione. Famoso è il caso ..."Bambina mia, non potremmo mai farti uncosì straordinario come quello che ci fai tu da un ... "E' stato il periododuro della mia vita" , ha confidato a novembre 2022, raccontando il suo ...