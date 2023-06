Il Real Madrid mostra interesse per Rodrigo Moreno

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 06/07/2023 alle 19:24 CEST, opzione fattibile per sostituire Benzema e Mariano Ildovrà pagare solo 3,5 milioni per averlo Dopo la partenza di Benzema e MarianoLui Ilcerca nuovi attaccanti che può occupare quegli spazi vuoti e uno dei nomi che suona è quello di. Il contratto del giocatore brasiliano prevede una clausola che gli consente di essere rilasciato dopo la retrocessione del suo attuale club, il Leeds. Ecco perché ildovrebbe solo pagare 3,5 milioni per la sua partenzasecondo ...