Il prossimo allenatore ci farà capire cosa sarà il Napoli del futuro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Aspettiamo il giorno di San Paganino. È quella la data, suppergiù, indicata dal Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione della seconda parte del ritiro del. L’anno passato nella stessa occasione il presidente scopri le carte dell’ambizione allo scudetto, puntualmente verificatesi, ma che al tempo sollevarono l’intero arco costituzionale della contestazione napulegna. La conferenza stampa di ieri non conferma l’ambizione alla vittoria, è stata un catenaccio come quello del post Real Madrid con Sarri. Come suo solito De Laurentiis ama sfotticchiare astanti e giornalisti. Ieri “non ha preso impegni tricolore”. Solite supercazzole, di cui speriamo non rimanga egli stesso vittima. Non ha mancato di punzecchiare Spalletti, in questi giorni impegnato e desiderato più di Annalisa ed Elodie, in foto, autografi e gag varie, da una tifoseria che gli ha voluto ...