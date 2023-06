Il presidente dell’Anticorruzione | Busia | “Bene rinegoziare sul Pnrr | occorre massima trasparenza”

'La deroga non puo' diventare regola'. Per il'Autorita', Giuseppe Busia, ci sono troppe scorciatoie nel nuovo codice degli appalti che entrera' pienamente in vigore il 1 luglio. E lo ha detto senza troppi giri di ...Cosi' il'Autorita'Giuseppe Busia, e' tornato a parlare del decreto legge n.35/2023 da poco convertito in legge dal Parlamento che ha riavviato l'iter di realizzazione ......di Catania e in passato è stata anche componente'Autorità ...è stata anche componente'Autorità nazionale, ... "Oggi - sottolinea ilSchifani - è stato compiuto un ...

Relazione del Presidente Busia al Parlamento: Appalti, attenti alle ... ANAC