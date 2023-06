Il Pil nell' Eurozona scende dello 0 | 1% nel primo trimestre

'ultimo trimestre del 2022 ilera diminuito dello 0,1%'Eurozona e dello 0,2%'Ue. Rispetto al primo trimestre del 2022, invece, la crescita è stata dell'1% in entrambe le zone. Sul ...... con un più 0,1% delrispetto ai tre mesi precedenti, analoga a quanto registrato nel quarto ... Nel frattempo l'aumento dell'occupazione è proseguito in maniera più +vigorosa, con un più 0,6%'......) per sminuire il ruolo dell'industria petrolifera'inquinamento ambientale ostacolando così lo ... Si tratta di più del doppio delmondiale (104 trilioni). Attualmente il giro di affari è già di ...

Nel primo trimestre dell'anno, il Pil nei 20 Paesi dell'Eurozona è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Nell'insieme dell'Ue si è invece registrato un aumento dello 0,1%. Lo rende no ...Sangalli contro «la filiera del ritardo» che ostacola la crescita del Paese. Mattarella: «Le alluvioni ci ricordano che per il rilancio delle aree in difficoltà serve il contributo di tutti» ...