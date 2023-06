(Di giovedì 8 giugno 2023) di Riccardo Mastrorillo Leggiamo sull’Espresso un pregevole articolo di Susanna Turco che riporta i suggerimenti di Giovanni Diamanti, analista politico, cofondatore dell’agenzia di comunicazione Quorum/Youtrend, dal titolo accattivante: Il Pd non basta. Servono forze parallele. La tesi di Diamanti è che il Pd, più che ricostruire un vetusto centrosinistra, dovrebbe puntare su una sorta di “” organizzate nazionalmente. Noi, al rischio di sembrare vetusti, siamo di opinione nettamente contraria. Riteniamo che il “peccato originale” del Pd sia stato proprio quello della, della pretesa di riuscire a rappresentare tutta la sinistra, un vizio che ha indubbiamente ereditato dal – quello sì vetusto – Pci e della ben nota teoria dell’egemonia a sinistra, teoria che non pochi danni ha ...

Il Pd superi la vocazione maggioritaria. Altro che liste civiche: serve un’alleanza progressista Il Fatto Quotidiano

Un tempo vigeva la vocazione maggioritaria. L'aveva lanciata Walter Veltroni, primo segretario del Pd che superò, sotto la sua segreteria, i 12 milioni di voti, livello mai più raggiunto. Toccò in tal ...