(Di giovedì 8 giugno 2023) Mentre fanno lo slalom tra le bombe d’acqua, mentre fanno lo slalom (i più attenti di loro) per schivare la schifezza morbosa degli aggiornamenti sull’omicidio di Senago, che da piazza del Duomo dista solo una ventina di chilometri, in questi giorni i milanesi hanno un unico argomento che non possono schivare, di riffa o di raffa, volentieri o controvoglia: il. Troppo vicina per una metà del cielo ambrosiano è la notte di Istanbul, la finale di Champions di sabato sera. Troppo ravvicinato, per l’altra metà del cielo, il terremoto emotivo e societario che ha scosso dalle fondamenta il pianeta Milan. Solo domenica scorsa c’è stato il grande abbraccio identitario al Meazza per Ibra, trasformato da ex campione acciaccato in nuovo dio del pantheon rossonero. E nemmeno ventiquattr’ore dopo l’addio, o licenziamento, della bandiera delle bandiere del Milan ...

Nato da umile famiglia, Franco Scaldati si avvicina al mondo del teatro quando inizia a lavorare in ... e che non si guarda allo specchio, che non si appaga di sé stesso'. Quando arriva il successo ... che è nel dna della fondazione maltese, ma anche in quello del business e del mondo delle imprese ... che in passato sono stati trascurati e che oggi sono fondamentali per un imprenditore che ...

Il mondo guarda il calcio di Milano, che forse dovrà fuggire Il Foglio

L'Inter attende la finale di Champions League, il Milan è in un terremoto emotivo e societario che ha scosso dalle fondamenta del tifo. E il capoluogo rischia di avere due squadre che giocano fuori da ...