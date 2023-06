Il Milan ‘silura’ Maldini | la furia di Ancelotti! E Baresi…

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Continuano ad arrivare tante reazioni sulla decisione deldi ‘silurare’ Paolo. Il divorzio con la ‘bandiera’ rossonera è ufficiale e il comportamento del club rossonero non è passato di certo inosservato. La notizia è stata commentata anche da Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid. “Io a Madrid ho imparato che la storia di un club va rispettata sempre. Qui Di Stefano, Amancio, Gento, Puskas sono ancora valori esclusivi verso i quali si nutre riverenza. Per conservare la storia ai massimi livelli, va tutelata la memoria del passato, quello che è successo condimostra una mancanza di cultura storica, di rispetto della tradizioneista. Se è vero che con la storia non si vince è anche vero che la storia insegna a vincere”, ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale. “I club di ...