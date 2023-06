Il governo Meloni prepara il regalo che salva la poltrona ai presidenti federali | potranno essere rieletti in eterno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) I boiardi dello sportno la bottiglia delle grandi occasioni: ilè pronto are la loro. La legge sul limite dei mandati – massimo tre quadrienni, poi a casa – che aveva unito un po’ tutti i predecessori, dal renziano Lotti al grillino Spadafora, passando per il leghista Giorgetti, ora potrebbe a sorpresamodificata dal ministro Abodi. Il tetto cancellato, per regalare aiche stanno già lì da decenni la possibilità diancora, potenzialmente in. Guai a chiamarli “casta”, i diretti interessati si arrabbiano parecchio. Preferiscono altre parole, come leader, risorse dello Stato, rivendicano i risultati (a volte ci sono, ...