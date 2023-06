Il giallo della donna trovata morta in una villa a Grosseto | la figlia in stato di shock | si indaga per omicidio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Giuseppina De Francesco èa casa, portata in ospedale indi, e gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di. È un caso di «morte violenta», ha detto il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna ai cronisti fuori dall’abitazione. Sul corpo76 enne sono stati trovati tagli, ferite e lividi, segno di una colluttazione o di un pestaggio. Questo è quello che emerge dai primi rilieviscientifica, ai quali ora seguiranno esami più approfonditi e l’autopsia. L’si è consumato a Istia d’Ombrone, nel grossetano, nelladove lavittima, 50 anni, vive sola. De Francesco abitava invece con il marito, notaio in pensione ...

Il pezzo presenta, sul rovescio, un tennista, che sta per colpire con la racchetta una pallina, alla quale è stato applicato il coloree la scritta TENNIS 2023. Sul dritto, è lo stemma...Il Sottomarinonon fa sconti, con la valuazione del centrale spagnolo che si aggira attorno ...la Vecchia Signora che sta cercando in tutti i modi di trattenere uno dei perni fondamentali......Ripreso mentre pulisce L'inquadratura riprende la rampa di scale che conduce al boxpalazzina ... coperto dalla muratura del ballatoio, si china a terra con uno strofinaccioin mano che ...

Il giallo della donna trovata morta in una villa a Grosseto, la figlia in ... Open

Poi è andata via. Del caso si è interessata la polizia municipale di San Pietro al Tanagro e i carabinieri della stazione di Polla. I volti sulla foto non sono collegabili a nessun residente della ...Per la prima volta il festival Nord in giallo dedica una sezione ai ragazzi con 4 incontri con gli autori di altrettanti gialli per ragazzi il 9 e 10 giugno ...