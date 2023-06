Il figlio di Paola Caruso è tornato a camminare | “Mamma sto volando”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 8 giugno 2023), nelle ultime ore, ha condiviso tra le storie su Instagram alcuni video delMichele (4 anni) che, nel maggio del 2023, è stato operato alla gamba presso l’ospedale Gaslini di Genova perché non riusciva più a. Il piccolo, infatti, durante una vacanza in Egitto dell’estate 2022, aveva subito l’iniezione di un farmaco vietato ai bambini sotto la supervisione di un dottore del luogo. Il medicinale, purtroppo, gli aveva causato una paresi del nervo sciatico che, proprio in questi giorni, grazie all’intervento chirurgico, sembra essersi trasformata soltanto in un brutto ricordo. L’ex Bonas di Avanti un Altro ha condiviso con i follower alcuni filmati delmentre si diverte in compagnia di altri bambini tra le stanze di una sala giochi e, in piedi sulle sue gambe, cammina ...