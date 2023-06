Il figlio di Paola Caruso dopo l’intervento torna a camminare | “Mamma guarda sto volando”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il 12 marzo scorso a Verissimoaveva parlato del dolore per i problemi di salute delMichele, 4 anni. Il bimbo,l’iniezione di un farmaco, rivelatosi poi tossico, aveva perso l’uso della gamba e rischiava di non poter più. La sua storia, da subito, è entrata nel cuore della gente che in questi mesi le sono stati accanto con messaggi di incoraggiamento. E l’ex bonas di Avanti Un Altro, da canto suo, ha sempre aggiornato i followers sulle condizioni e miglioramenti di Michele.il delicato intervento – eseguito lo scorso 18 maggio all’Ospedale Gaslini di Genova –si erano mostrati insieme, in piedi uno a fianco all’altro con la scritta: “La strada è lunga….ma insieme ce la faremo”. E adesso ...

Paola Caruso, il figlio Michele torna a camminare dopo l'intervento: «Guarda mamma, sto volando»

Finalmente il figlio di Paola Caruso è tornato a scuola, dopo mesi dal drammatico incidente e dopo l'operazione ...Paola Caruso mostra il figlio Michele che è tornato a camminare. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento dopo che, a seguito di una iniezione di un farmaco, ...