Il discorso integrale di Mario Draghi e le incertezze del domani

(Di giovedì 8 giugno 2023) Quello che segue è la traduzionedeltenuto, ieri, daal MIT (Massachusetts Institute of Technology) in occasione del conferimento alla sua persona del premio Miriam Pozen. L’averlo tradotto integralmente – speriamo senza eccessivi errori – può sembrare bizzarro. Basterà leggerlo per farsi un’idea diversa e scoprire l’importanza di un’analisi che ci permette di capire quello che ci possiamo aspettare in un prossimo futuro. “Signore e signori, È meraviglioso tornare al MIT tra tanti amici. Ed è un grande onore ricevere il premio Miriam Pozen. Nel 2020, il premio inaugurale Miriam Pozen è stato assegnato a Stan Fischer. Stan è stato un vero gigante della politica, grazie alla sua compostezza, alla sua acutezza, alla sua esperienza. Per me, è stato anche un amico, un mentore, un modello ...

Ilpronunciato da Mario Draghi al Mit di Boston: 'La brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia non è un atto di follia imprevedibile, ma è il passo successivo e premeditato ...... fino alla traduzionedel De rerum natura , uscita l'anno scorso nello Specchio Mondadori.per il verbo o l'aggettivo e insomma trovare una nuova posizione per le singole parti del, ...... dall'8 all'11 giugno, 'per offrire un'esperienzadell'umano partendo dal tema della ... dove ha ricordato il famosodella pistola abbandonata dal comandante nazista che lei non ...

Giornata dell'ambiente, il discorso integrale del Papa in udienza con Gedi la Repubblica

Il discorso dell'ex premier al Mit di Boston, dove ha ricevuto il premio Miriam Pozen: accettare una vittoria russa "infliggerebbe un colpo fatale all'Ue" ...Il "grande capitale di simpatia" per l'Italia accumulato in Niger negli ultimi anni attraverso il sostegno italiano alla sicurezza e la cooperazione allo sviluppo e in diversi altri settori è stato vi ...