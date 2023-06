Il cielo di New York si tinge di rosso | le immagini spettrali

Gli incendi divampati in Canada nei giorni scorsi hanno generato una nube di fumo e cenere che ha raggiunto ancheYork tingendo ildi arancio e rendendo l 'aria irrespirabile . La nube ha sorvolato gran parte del nord est degli Stati Uniti dove è stata diramata un'allerta che coinvolge oltre 100 milioni ...Le persone hanno rimesso le mascherine e un sole giallo copre ildiYork. Le finestre si chiudono per tentare di non far entrare questo ospite sgradito dentro le case, ma il subdolo ci ...Il video, pubblicato dal National Weather Service su Twitter, mostra l'orizzonte diYork relativamente chiaro intorno alle 11 del mattino, ma man mano che il fumo diventa più denso, i grattacieli ...

Il cielo di New York improvvisamente grigio [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

A New York, il fumo ha avvolto lo skyline colorandolo di una strana tonalità arancione che ha oscurato il cielo sulla città statunitense.Gli incendi divampati in Canada nei giorni scorsi hanno generato una nube di fumo e cenere che ha raggiunto anche New York tingendo il cielo di arancio e rendendo l 'aria irrespirabile. La nube ha ...