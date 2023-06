Il cielo di New York avvolto da una coltre arancione

(Di giovedì 8 giugno 2023) Uno smog dalle sfumature arancioni causato dagli incendi in Canada avvolge e ricopre i cieli di New, oscurando i suoi famosi grattacieli, mentre le citta' lungo la costa orientale degli Stati ...

Uno smog dalle sfumature arancioni causato dagli incendi in Canada avvolge e ricopre i cieli diYork, oscurando i suoi famosi grattacieli, mentre le citta' lungo la costa orientale degli Stati Uniti emettono avvisi sulla qualita' dell'aria. 8 giugno 2023Gli incendi divampati in Canada nei giorni scorsi hanno generato una nube di fumo e cenere che ha raggiunto ancheYork tingendo ildi arancio e rendendo l 'aria irrespirabile . La nube ha sorvolato gran parte del nord est degli Stati Uniti dove è stata diramata un'allerta che coinvolge oltre 100 milioni ...Le persone hanno rimesso le mascherine e un sole giallo copre ildiYork. Le finestre si chiudono per tentare di non far entrare questo ospite sgradito dentro le case, ma il subdolo ci ...

A New York aria irrespirabile. Fumo e cenere avvolgono la città [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il fumo degli incendi che hanno imperversato in Canada nelle ultime settimane si è spostato e sta interessando diverse grandi città della costa ...