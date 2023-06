Il capitolo dell’amore film Tv8 | trama | cast | finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 8 giugno 2023) IlTv8 IlTv8 Dopo “Una cheerleader in pericolo”, oggi va in onda IlTv8 del 2023 diretto da Michael Kennedy. Una donna sogna di diventare una scrittrice, ma la madre vorrebbe che seguisse le sue orme. Cosi’, decide di iniziare a scrivere usando uno pseudonimo. Questa è in breve la storia di Write Place Write Time con protagonisti Kaitlyn Leeb e Emmanuel Kabonbo. A seguire: Il. IlPaige Porter è un’aspirante e talentuosa scrittrice e non vede l’ora ...