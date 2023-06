Il Brescia crede nel ripescaggio in Serie B | esposto contro la Reggina! Il motivo

(Di giovedì 8 giugno 2023) IlnelinB e presentala Reggina: ecco ildi questa mossa Secondo quanto riportato da Sportitalia, ilpunta al clamorosoinB dopo la retrocessione avvenuta in seguito ai playoff persi con il Cosenza. Il club lombardo ha presentatola Reggina, in particolare verso il piano di rientro degli stipendi dei calabresi. Seguiranno aggiornamenti.

Celinoancora nella serie B. Secondo quanto riporta Gazzetta.it infatti, il presidente delCalcio avrebbe denunciato la Reggina contestando il piano di ristrutturazione del debito presentato ...Per sua volontà, presenzia a costo zero, perchéin quello che può trasmettere ai ragazzi: "Voi giovani potete cambiare il mondo, avete in mano il futuro, vostro e della società, e non dovete ...A Vicenza e ail Pd ha vinto con profili molti diversi dalla nuova leadership. 'A Vicenza ... Non'Il Pd non abbandona il dialogo con i ceti produttivi e le categorie economiche senza le ...

Brescia, il club denuncia la Reggina: ipotesi ripescaggio in Serie B Sportitalia

Secondo Gazzetta.it il Brescia Calcio avrebbe denunciato la Reggina per irregolarità nel piano di ristrutturazione del debito, sperando poi nel ripescaggio.Affondo del presidente delle rondinelle, tramite i suoi legali, alla vigilia della decisione del Tribunale di Reggio Calabria che sancirà se il club potrà iscriversi alla prossima Serie B: il Brescia ...