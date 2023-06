(Di giovedì 8 giugno 2023) La rottura traDavid esi tinge di "giallo". Per i fan della coppia, infatti, il cantante avrebbe tradito l'attivista con una ragazza conosciuta in un locale e ildeltra i due è diventato virale

Poco dopo la diffusione del video in cui Damiano David è stato immortalato in unappassionatouna misteriosa ragazza, il frontman dei Maneskin , ha annunciato sui social la fine della sua lunga relazioneGiorgia Soleri . Ma chi è misteriosa donna paparazzatail ...Lui e Giorgia Soleri (che ha da poco lanciato la sua prima collezione make - up in collaborazioneMulac Cosmetics) non sono più una coppia. Il video del"Sono molto dispiaciuto che sia ...I fan dei Maneskin l'hanno vista spesso insieme alla band di Damiano David e i gossip sono impazziti all'idea che sia proprio lei la donna immersa in un roventein discotecail frontman ...

Il bacio con l'altra, il video, l'addio: tra Damiano e Giorgia Soleri è finita ilGiornale.it

Tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita. La coppia si è lasciata da qualche giorno come confermato dal cantante dei Maneskin in una storia Instagram. Ma l'annuncio è stato praticamente un atto obb ...Dopo il brevissimo comunicato con il quale Damiano ha ufficializzato la separazione da Giorgia Soleri, l’attivista unfollowa l’ex fidanzato, ...