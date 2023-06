... gli ospiti restano in dieci dopo l'espulsione di Luan Peres e i padroni di casa dilagano fino al definitivo 3 - 0, grazie alla rete dell'ex Inter Mauroe ancora con Zaniolo, chela ...Decisiva la vittoria per 4 - 1 contro l'Ankaragucu, nel segno dell'ex attaccante dell'Inter Mauroche ha segnato una doppietta. Le altre due reti portano ladi Yilmaz e Oliveira. La ...LADI- Nella serata che consacra i nuovi campioni di Turchia, non poteva mancare la, doppia, di uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Galatasaray: Maurorealizza ...

Icardi firma in Serie A: arriva quasi gratis - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Nuova avventura lavorativa per Wanda Nara: l'ex moglie di Mauro Icardi ha firmato un contratto per un progetto che sognava da tempo.