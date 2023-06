I rischi crescenti dei derivati Otc e la politica yo-yo delle banche centrali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’ultimo bollettino della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) di Basilea, con i dati del secondo semestre del 2022, proietta ombre oscure sull’andamento deifinanziari otc. Com’è noto, oltre a essere non regolamentati e tenuti fuori bilancio, essi segnano la febbre e iper letoo big to fail. Questa volta è il gross market value (valore lordo di mercato) degli otc a rivelare il problema. Nel semestre analizzato, è cresciuto del tredici per cento, toccando i 20.700 miliardi di dollari. Un livello mai visto nei sei anni precedenti. Nelle poco comprensibili parole dei banchieri, questa enorme cifra sta indicare «la somma di tutti i contrattiotc in essere, con valori di sostituzione positivi e negativi valutati ai prezzi di mercato prevalenti alla data di riferimento». In altre ...